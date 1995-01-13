Алимова (Аймалетдинова) Рашида 1 Жена
Место рожденияАктуково
Дата рождения07.01.1951
Дата смерти13.01.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Отец: Аймалетдинов Ахмед
Мать: Аймалетдинова Алия
Актуково
Рождение ребёнка
27.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.1995
Германия
Причина смерти: полиартрид
Похороны
Неизвестно
актуково