Алимова (Аймалетдинова) Рашида 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Аймалетдинова) Рашида 1 Жена

Место рождения

Актуково

Дата рождения

07.01.1951

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: Аймалетдинов Ахмед

Мать: Аймалетдинова Алия

Актуково
Рождение ребёнка
27.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.01.1995
Германия
Причина смерти: полиартрид
Похороны
Неизвестно
актуково
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