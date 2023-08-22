Михальчук Игорь Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1982
Рождение ребёнка
30.03.2016
Дочь: Михальчук София Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2018
Дочь: Михальчук Валерия Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности