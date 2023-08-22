Михальчук Игорь Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальчук Игорь Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1982

Отец: Михальчук Константин Иванович

Мать: Михальчук Зоя Павловна

Рождение ребёнка
30.03.2016

Дочь: Михальчук София Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2018

Дочь: Михальчук Валерия Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2020

Сын: Михальчук Марк Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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