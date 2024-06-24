Сухарева Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоробогачёва (Сухарева) Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1903
Дочь: Буторина (Сухарева) Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: (Сухарева) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич