Сухарева Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухарева Матрёна Яковлевна

Сухарева Матрёна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоробогачёва (Сухарева) Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Ефим Артемьевич

Рождение ребёнка
21.07.1903

Дочь: Буторина (Сухарева) Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: (Сухарева) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Сухарев Ефим Артемьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.