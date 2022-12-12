Бурсук Наталия Емелиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1919
Дочь: Черникова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович
Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсук Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсук Таисья Михайловна
Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно