Бурсук Наталия Емелиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурсук Наталия Емелиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1919

Дочь: Черникова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович

Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсук Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсук Таисья Михайловна

Отец ребёнка: Бурсук Михаил Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурсук Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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