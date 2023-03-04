Петрович Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1952
Сын: Петрович Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Петрович Сергей Дмитриевич
Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Савчук Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Петрович Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно