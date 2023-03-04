Петрович Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1952

Сын: Петрович Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Петрович Сергей Дмитриевич

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Савчук Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Петрович Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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