Разоренова (Горюнова) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разоренова (Горюнова) Оксана Михайловна

Место рождения

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959

Отец: Столяров Михаил Тимофеевич

Мать: Столярова Соломанида Васильевна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1982

Сын: Разоренов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
09.12.1988

Муж: Разоренов Алексей Николаевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1989

Дочь: Егорова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Разоренов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1991

Дочь: Разоренова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Разоренов Алексей Николаевич

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