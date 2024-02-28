Разоренова (Горюнова) Оксана Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959
Рождение ребёнка
21.08.1982
Сын: Разоренов Александр Алексеевич
Бракосочетание
09.12.1988
Рождение ребёнка
19.10.1989
Дочь: Егорова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Разоренов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1991
Дочь: Разоренова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Разоренов Алексей Николаевич