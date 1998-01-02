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Саттаров Фанур Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1938

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1962

Сын: Саттаров Флюр Фанурович

Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна

Рождение ребёнка
17.08.1965

Дочь: Зайнуллина Роза Фануровна

Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна

Рождение ребёнка
17.04.1970

Дочь: Аллиулова Римма Фануровна

Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна

Рождение ребёнка
05.07.1974

Дочь: Гунина Рита Фануровна

Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1977

Сын: Саттаров Флюз Фанурович

Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна

Смерть
02.01.1998
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