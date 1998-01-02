Саттаров Фанур Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1938
Дата смерти02.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1962
Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна
Рождение ребёнка
17.08.1965
Дочь: Зайнуллина Роза Фануровна
Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна
Рождение ребёнка
17.04.1970
Дочь: Аллиулова Римма Фануровна
Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна
Рождение ребёнка
05.07.1974
Дочь: Гунина Рита Фануровна
Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1977
Мать ребёнка: Саттарова Ракия Хайретдиновна
Смерть
02.01.1998