Борисюк (Васильченко) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисюк (Васильченко) Татьяна Михайловна

Борисюк (Васильченко) Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Васильченко Михаил Алексеевич

Мать: Васильченко Галина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close