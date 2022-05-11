Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Борисюк (Васильченко) Татьяна Михайловна
Борисюк (Васильченко) Татьяна Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Женский
Отец
Васильченко Михаил Алексеевич
1949 г.р.
Мать
Васильченко (Завьялова) Галина Васильевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Васильченко Михаил Алексеевич
Мать:
Васильченко Галина Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия