Поминаев? Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поминаев? Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1885

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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