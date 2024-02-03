Матвей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дмитрий Епифанов

Мать: Александра Иванова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Екатерина Софронова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Матвеева

Мать ребёнка: Екатерина Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Софронова

Смерть
Неизвестно
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