Матвей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Дмитрий Епифанов
Мать: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Екатерина Софронова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Матвеева
Мать ребёнка: Екатерина Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Софронова
Смерть
Неизвестно