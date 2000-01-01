Постников Дмитрий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Дмитрий Акимович

Постников Дмитрий Акимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Постников Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Вологда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Артур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close