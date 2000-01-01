Постников Дмитрий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Постников Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Александровна
Вологда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постников Артур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана