Петровичев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1952
Сын: Петровичев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Петровичева Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровичев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Петровичева Мария Викторовна
Смерть
Неизвестно