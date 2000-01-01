Петровичев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1952

Сын: Петровичев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петровичева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровичев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Петровичева Мария Викторовна

Смерть
Неизвестно
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