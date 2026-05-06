Липин Петр Владимирович
мужской, родился Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область