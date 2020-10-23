Сазонова (Костина) Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения16.08.1930
Дата смерти23.10.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1930
Отец: Костин Павел Иванович
Мать: Костина Марфа Алексеевна
Бракосочетание
17.10.1950
Рождение ребёнка
10.11.1950
Дочь: Сазонова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.09.1954
Сын: Сазонов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.12.1969
Дочь: Корытина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич
Смерть
23.10.2020
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия