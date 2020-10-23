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Сазонова (Костина) Антонина Павловна

Место рождения

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.08.1930

Дата смерти

23.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1930

Отец: Костин Павел Иванович

Мать: Костина Марфа Алексеевна

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
17.10.1950

Муж: Сазонов Николай Дмитриевич

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.11.1950

Дочь: Сазонова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.09.1954

Сын: Сазонов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.12.1969

Дочь: Корытина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Дмитриевич

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
23.10.2020
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
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