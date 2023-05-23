Кабанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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