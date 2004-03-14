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Щёлкова Екатерина Павловна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.03.2004

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2004

Отец: Щёлков Павел Юрьевич

Мать: Щёлкова Валентина Андреевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2011 по ?.06.2020
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2. Основное общее образование.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
26.01.2020

Муж: не указан

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.2020 по ?.06.2024
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Трёхгорный технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института. Отделение: Строительство и эксплуатация зданий и сооруж... Показать все
Работа или профессия
С 2023 по 2023
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Маляр. ФГУП "Приборостроительный завод имени К. А. Володина".
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