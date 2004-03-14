Щёлкова Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения14.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2004
Отец: Щёлков Павел Юрьевич
Образование
С 01.09.2011 по ?.06.2020
МОУ Школа №2. Основное общее образование.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
26.01.2020
Образование
С ?.09.2020 по ?.06.2024
Трёхгорный технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института. Отделение: Строительство и эксплуатация зданий и сооруж... Показать все
Работа или профессия
С 2023 по 2023
Маляр. ФГУП "Приборостроительный завод имени К. А. Володина".