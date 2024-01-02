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Фетисов Захар Иванович
Фетисов Захар Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Фетисов Иван Ефимович
1800 г.р.
Мать
Настасья
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Фетисов Иван Ефимович
Мать:
Настасья
Смерть
1837
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