Фетисов Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Фетисов Иван Ефимович

Мать: Настасья

Смерть
1837
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