Буров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.
1710 г.р.

Дети

1727 г.р.
1732 г.р.
1733 г.р.
1747 г.р.
1851 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Буров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван

Мать ребёнка: Марья Артемьева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Михайло

Мать ребёнка: Марья Артемьева

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Марья Артемьева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Буров Иван

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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