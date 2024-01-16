Буров Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Буров Иван
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван
Мать ребёнка: Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Михайло
Мать ребёнка: Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Буров Иван
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно