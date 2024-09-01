Куренкова (Егошина) Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Егошина) Надежда Юрьевна

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Место рождения

г.Новосибирск

Дата рождения

14.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977

Отец: Егошин Юрий Александрович

Мать: Егошина (Карпова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Куренков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.07.2015

Сын: Куренков Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Куренков Сергей

Рождение ребёнка
12.02.2017

Дочь: Куренкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Куренков Сергей

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