Куренкова (Егошина) Надежда Юрьевна
Место рожденияг.Новосибирск
Дата рождения14.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Куренков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.07.2015
Сын: Куренков Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Куренков Сергей
Рождение ребёнка
12.02.2017
Дочь: Куренкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Куренков Сергей