Овчинников Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2015

Сын: Овчинников Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: Устимчук Оксана Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Устимчук Оксана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устимчук Оксана Васильевна

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