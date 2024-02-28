Егорова (Матюшина) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Матюшина) Евдокия Филипповна

Место рождения

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.02.1901

Дата смерти

10.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1901

Отец: Матюшин Филипп Иванович

Мать: Матюшина Татьяна Макаровна

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Егорова Анна Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Егорова Анна Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.06.1928

Сын: Егоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Александра Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович

Смерть
10.01.1985
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