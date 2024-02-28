Егорова (Матюшина) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.02.1901
Дата смерти10.01.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1901
Рождение ребёнка
20.09.1925
Дочь: Егорова Анна Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1925
Дочь: Егорова Анна Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1928
Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Александра Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Петрович
Смерть
10.01.1985