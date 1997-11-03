Демин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1955

Дата смерти

03.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955

Отец: Демин Павел

Мать: Демина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
03.07.1977

Сын: Демин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
30.08.1978

Сын: Демин Александр Александрович

Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
06.03.1985

Сын: Демин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна

Смерть
03.11.1997
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