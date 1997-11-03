Демин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1955
Дата смерти03.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955
Отец: Демин Павел
Мать: Демина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
03.07.1977
Сын: Демин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
30.08.1978
Сын: Демин Александр Александрович
Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
06.03.1985
Мать ребёнка: Демина Валентина Викторовна
Смерть
03.11.1997