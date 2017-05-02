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Шадрина Виктория Андреевна
Шадрина Виктория Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.2017
Пол
Женский
Отец
Шадрин Андрей Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Шадрина Ольга Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2017
Отец:
Шадрин Андрей Анатольевич
Мать:
Шадрина Ольга Владимировна
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