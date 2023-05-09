Петрунёва (Бачурина) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунёва (Бачурина) Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1967

Отец: Бачурин Леонид Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Петрунёв Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Петрунёв Юрий

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Петрунёва Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Петрунёв Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунёв Юрий

Смерть
Неизвестно
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