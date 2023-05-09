Петрунёва (Бачурина) Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1967
Отец: Бачурин Леонид Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1989
Отец ребёнка: Петрунёв Юрий
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Петрунёва Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Петрунёв Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрунёв Юрий
Смерть
Неизвестно