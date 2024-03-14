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Елкин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Сын: Елкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Сын: Елкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.06.1908 ст.

Сын: Елкин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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