Елкин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно