Абакшина Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакшина Ирина Витальевна

Абакшина Ирина Витальевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2005

Отец: Абакшин Виталий Валерьевич

Мать: Филатьева Екатерина Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close