Сонина Ксения (Анисья) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818 ст.
1818 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 40 лет. Тут же имя Анисья, а не Ксения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л132_... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
Рождение ребёнка
С 1839 по 1841 ст.
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
1841 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 17 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л132_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №16... Показать все
Рождение ребёнка
С 1841 по 1843 ст.
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
1843 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по РС № 9 (1851г) указан возраст 8 лет и год смерти 1852г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л... Показать все
Рождение ребёнка
С 1843 по 1845 ст.
Сын: Сонин Павел Иванович
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
1845 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по РС № 9 (1851г) указан возраст 6 лет и 13 лет в 1858г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л13... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.84об-85 Верхняя запись на листе
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Сонин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно