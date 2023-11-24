Сонина Ксения (Анисья) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Ксения (Анисья) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1815 по 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

1818 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 40 лет. Тут же имя Анисья, а не Ксения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л132_... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1839 по 1841 ст.

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1841 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 17 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л132_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №16... Показать все
Рождение ребёнка
С 1841 по 1843 ст.

Сын: Сонин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1843 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по РС № 9 (1851г) указан возраст 8 лет и год смерти 1852г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л... Показать все
Рождение ребёнка
С 1843 по 1845 ст.

Сын: Сонин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1845 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по РС № 9 (1851г) указан возраст 6 лет и 13 лет в 1858г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л13... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.84об-85 Верхняя запись на листе
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Сонин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Иван Акинтиевич (Акинфиевич)

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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