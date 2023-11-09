Татьяна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Роман Яковлев

Мать: Акилина Лавринова

Смерть
Неизвестно
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