Яна Феодот Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яна Феодот Лаврович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1743

Отец: Яна Лавер Иванович

Мать: Саломахина Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Саломахин Ермил Федотович

Мать ребёнка: Саломахина Симона Ивановна

Место жительства
1805
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
выбыл всем семейством на ПМЖ
Смерть
Неизвестно
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