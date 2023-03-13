Яна Феодот Лаврович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1743
Отец: Яна Лавер Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Саломахин Ермил Федотович
Мать ребёнка: Саломахина Симона Ивановна
Место жительства
1805
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
выбыл всем семейством на ПМЖ
Смерть
Неизвестно