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Ососков Григорий

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

1768

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ососков Григорий

Мать: Ососкова Авдотья

г. Семенов
Рождение ребёнка
25.01.1807

Сын: Рекшинский Семен

Мать ребёнка: Ососкова Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ососков Никифор

Мать ребёнка: Ососкова Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ососкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Татьяна

Мать ребёнка: Ососкова Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ососкова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
купец третьей гильдии
Смерть
1825
г. Семенов, Нижегородская губерния
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