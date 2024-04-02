Ососков Григорий
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения1768
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ососков Григорий
Мать: Ососкова Авдотья
г. Семенов
Рождение ребёнка
25.01.1807
Сын: Рекшинский Семен
Мать ребёнка: Ососкова Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ососков Никифор
Мать ребёнка: Ососкова Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ососкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Татьяна
Мать ребёнка: Ососкова Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ососкова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
купец третьей гильдии
Смерть
1825
г. Семенов, Нижегородская губерния