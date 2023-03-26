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Исаньков Владимир Петрович
Исаньков Владимир Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Исаньков Петр Николаевич
С 1946 по 1960 г.р.
Мать
Исанькова (Алифер) Мария
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Исаньков Петр Николаевич
Мать:
Исанькова Мария
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