Исаньков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаньков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1946 по 1960 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаньков Петр Николаевич

Мать: Исанькова Мария

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