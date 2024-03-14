Елкина Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Параскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.04.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Иванович Елкин
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Сын: Елкин Сергей Осипович

Отец ребёнка: Елкин Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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