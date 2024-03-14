Елкина Параскева Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
07.04.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Иванович Елкин
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Елкин Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Осип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно