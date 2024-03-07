Катта хотин Муҳаммад Олим қори бува — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катта хотин Муҳаммад Олим қори бува

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарофат буви

Отец ребёнка: Муҳаммад Олим қори бува

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нормуҳаммад бува

Отец ребёнка: Муҳаммад Олим қори бува

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муҳаммад Юнус бува

Отец ребёнка: Муҳаммад Олим қори бува

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муҳаммад Олим қори бува

Смерть
Неизвестно

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