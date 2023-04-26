Шиляева (Оленёва) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиляева (Оленёва) Светлана Васильевна

Шиляева (Оленёва) Светлана Васильевна

Место рождения

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия

Дата рождения

13.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1963

Отец: Оленёв Василий Иванович

Мать: Оленёва Антонина Петровна

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Шиляев Лев Михайлович

Отец ребёнка: Шиляев Михаил Геннадьевич

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
19.04.1989

Дочь: Евдокимова Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Шиляев Михаил Геннадьевич

Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиляев Михаил Геннадьевич

Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close