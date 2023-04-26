Шиляева (Оленёва) Светлана Васильевна
Место рожденияКирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Дата рождения13.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1963
Отец: Оленёв Василий Иванович
Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
11.12.1987
Отец ребёнка: Шиляев Михаил Геннадьевич
Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
19.04.1989
Дочь: Евдокимова Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Шиляев Михаил Геннадьевич
Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область