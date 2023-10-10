Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Козьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Смерть
После 1858
Оборино, Шуйский район, Северный край
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