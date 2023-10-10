Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Козьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Смерть
После 1858