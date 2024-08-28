(Бухнер) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухнер) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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