Новожилов Григорий Степанович
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Новожилов Степан Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Минодора Григорьевна
Мать ребёнка: Марья Николаева
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Николаева
Смерть
1848
окунева, тюменская область