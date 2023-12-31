Новожилов Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Григорий Степанович

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Новожилов Степан Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Минодора Григорьевна

Мать ребёнка: Марья Николаева

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Николаева

Смерть
1848
окунева, тюменская область
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