Гамеров Мордух Симонович
Место рожденияДвинский уезд
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1854
Отец: Гамеров Симон
Мать: не указана
Двинский уезд
По !-й Всеобщей переписи населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии место приписки Слободская ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Гамеров Симон-Ура Мордухович
Мать ребёнка: не указана
Двинский уезд
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Плешкова Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписана по отцу Слобод... Показать все
Смерть
Неизвестно