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Гамеров Мордух Симонович

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Место рождения

Двинский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Гамеров Симон

Мать: не указана

Двинский уезд
По !-й Всеобщей переписи населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии место приписки Слободская ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Гамеров Симон-Ура Мордухович

Мать ребёнка: не указана

Двинский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Плешкова Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписана по отцу Слобод... Показать все
Смерть
Неизвестно
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