Смагин Иван Тимофеевич Около 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смагин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Около ?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Смагин Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1912

Жена: не указана

Первый брак Жена умерла
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Смагин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1918 и 1923

Жена: Молостова Ксения Сергеевна

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Второй брак
Рождение ребёнка
?.07.1924

Сын: Смагин Петр Иванович

Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.07.1927

Дочь: Смагина (Смагина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Смагин Николай Иванович

Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около ?.05.1945
В Средней Азии Маргилан, Коканд?

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