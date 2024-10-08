Смагин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиОколо ?.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Смагин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1912
Жена: не указана
Первый брак Жена умерла
Рождение ребёнка
15.05.1914
Сын: Смагин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 1918 и 1923
Второй брак
Рождение ребёнка
?.07.1924
Сын: Смагин Петр Иванович
Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1927
Дочь: Смагина (Смагина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
13.02.1930
Мать ребёнка: Молостова Ксения Сергеевна
Смерть
Около ?.05.1945
В Средней Азии Маргилан, Коканд?