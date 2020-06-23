Лубнина Алиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина Алиса Максимовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.06.2020

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2020

Отец: Лубнин Максим Николаевич

Мать: Лубнина Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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