Ткачев Андрей Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачев Пантелей
Мать: Ткачева Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костенко Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно