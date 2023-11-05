Ткачев Андрей Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Андрей Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачев Пантелей

Мать: Ткачева Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костенко Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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