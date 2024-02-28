Шишелова (Куприй) Евгения Григорьена
Место рождения
Дата рождения31.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955
Отец: Куприй Григорий Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дрогобыч, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности