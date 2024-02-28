Шишелова (Куприй) Евгения Григорьена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишелова (Куприй) Евгения Григорьена

Место рождения

Болехов, Івано-Франківська область

Дата рождения

31.01.1955

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955

Отец: Куприй Григорий Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Болехов, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
06.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дрогобыч, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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