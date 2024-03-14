Смирнов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Беляева) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Беляева) Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Мантурово, город Мантурово, Костромская область

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