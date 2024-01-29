Суханова Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова Зоя Федоровна

Суханова Зоя Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авладеев Федор Федорович

Мать: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брикер Фаина Яковлевна

Отец ребёнка: Суханов Яков нет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Георгий Яковлевия

Отец ребёнка: Суханов Яков нет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Яков нет

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close