Суханова Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авладеев Федор Федорович
Мать: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брикер Фаина Яковлевна
Отец ребёнка: Суханов Яков нет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Георгий Яковлевия
Отец ребёнка: Суханов Яков нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Яков нет