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Ермолаева Анна Ермолаевна

Место рождения

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1837

Дочь: Спиридонова Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Спиридонова Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Спиридонов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон

Смерть
После 1857
Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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