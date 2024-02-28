Ермолаева Анна Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1837
Дочь: Спиридонова Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Спиридонова Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1851
Сын: Спиридонов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон
Смерть
После 1857