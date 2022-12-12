Тамм Игорь Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамм Игорь Евгеньевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

12.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1898 по 1913
Елизаветград, Херсонская губерния (ныне Елизаветград, Херсонская губерния (ныне Кропивницкий, Украина)
Место жительства
С 1913
Эдинбург
Место жительства
С 1919 по 1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1921 по 1922
Одесса
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.04.1971
Москва, город федерального значения Москва
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