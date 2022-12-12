Тамм Игорь Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти12.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1913
Елизаветград, Херсонская губерния (ныне Елизаветград, Херсонская губерния (ныне Кропивницкий, Украина)
Место жительства
С 1913
Эдинбург
Место жительства
С 1919 по 1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1921 по 1922
Одесса
Место жительства
С 1922
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1971