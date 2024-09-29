Харченко Прохор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Прохор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харченко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1890

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Харченко Анна Прохоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Харченко Александра Прохоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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