Харченко Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харченко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Харченко Анна Прохоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Харченко Александра Прохоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно