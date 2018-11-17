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Тельнов Геннадий Александрович

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Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.10.1948

Дата смерти

17.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948

Отец: Тельнов Александр Петрович

Мать: Тельнова Серафима Владимировна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.06.1969

Дочь: Белоногова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.05.1975

Дочь: Тельнова Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1984

Дочь: Манахова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1985

Дочь: Тельнова Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна

г. Устинов Удмуртии
Рождение ребёнка
27.04.1988

Сын: Тельнов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тельнова Валентина Николаевна

Смерть
17.11.2018
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