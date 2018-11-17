Тельнов Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1948
Дата смерти17.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948
Рождение ребёнка
09.06.1969
Дочь: Белоногова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Тельнова Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1984
Дочь: Манахова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1985
Дочь: Тельнова Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна
г. Устинов Удмуртии
Рождение ребёнка
27.04.1988
Сын: Тельнов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Тельнова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2018