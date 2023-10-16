Вьялкина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.06.1927
Сын: Вьялкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.08.1928
Сын: Вьялкин Глеб Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1930
Сын: Вьялкин Абросим Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно