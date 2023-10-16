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Вьялкина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.06.1927

Сын: Вьялкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Вьялкин Глеб Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Вьялкин Абросим Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Дмитриевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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