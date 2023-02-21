Чурюкин Никита Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурюкин Никита Валерьевич

Место рождения

Данков

Дата рождения

29.12.1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Данков
Образование
01.09.1997
Данков
Образовательное учреждение: СОШ №3 Уровень образования: среднее пошел во 2й класс, т.к в детском саду была подготовительная группа. 11 классов образования
Образование
С 20.06.2008 по 01.07.2013
Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса
Образовательное учреждение: РГУТиС Специальность: Инженер "Информационных систе и технологий" Уровень образования: Высшее
Работа или профессия
С 29.03.2011 по 15.06.2013
Adidas GROUP
Продавец 4 месяца, Кладовщик 2 года | Место работы: Адидас Ориджиналс Должность: Продавец 4 месяца, Кладовщик 2 года
Военная служба
С 26.06.2013 по 29.06.2014
76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков
Род войск: ВДВ Воинское звание: гвардии рядовой должность - гранатометчик, ГПО. Первый батальон, 2 рота
Работа или профессия
С 15.03.2015 по 15.02.2018
Москва
Охранник | Место работы: ЧОП "Единство" Должность: Охранник
Работа или профессия
С 05.03.2018 по 14.11.2019
Данков
Оператор-Технолог | Место работы: ООО"Ангел Ист Рус" Дрожжевой завод. Должность: Оператор-Технолог
Работа или профессия
С 17.01.2020
Коломенский Завод
Мастер | Место работы: Коломна Должность: Мастер
Бракосочетание
21.08.2020

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Место жительства
Неизвестно
Данков
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